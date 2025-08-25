Gli eventi di Ladispoli nell'ultima settimana di agosto • Terzo Binario News

Giovedì 28 agosto ci sarà una serata tutta dedicata a uno dei mostri sacri della musica italianaa Ladispoli.

Gli Sugar Firs ci faranno rivivere le emozioni dei più grandi successi di Zucchero Fornaciari, dalle ballate indimenticabili ai brani più travolgenti.

Venerdì 29 agosto vivremo una giornata all’insegna del rock e dei motori. Sul Viale Italia arriveranno le Harley Davidson dei The Punisher, pronte a farsi ammirare dal pubblico. In Piazza Rossellini, i Sindrome Litfiba accenderanno il pubblico con il rock energico e ribelle di Piero Pelù.

Sabato 30 agosto altro evento da non perdere. Dopo aver riempito gli stadi di tutta Italia, Cremonini arriva a Ladispoli con uno dei tributi più acclamati: i 50 Special. Una serata tutta da cantare a squarciagola! E non finisce qui: il Vespa Club Cerveteri animerà il Viale Italia con un raduno di Vespe, per un’atmosfera unica tra musica e motori. Domenica 31 agosto gran finale con la festa di fine estate! Il mitico Max Giusti, con la sua comicità esplosiva e i suoi personaggi inconfondibili, farà ridere e divertire tutta Ladispoli in una serata che unisce risate, musica e spettacolo.