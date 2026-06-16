Giunta Manuelli a Santa Marinella: ecco i nomi • Terzo Binario News

Il Sindaco di Santa Marinella, Alessio Manuelli, ha firmato i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, avviando ufficialmente il percorso amministrativo della nuova consiliatura.

A far parte dell’esecutivo saranno Sergio Bucciarelli (vicesindaco e delega al Bilancio), Francesco Fiorucci (Commercio), Angela Grecu (Scuola e risorse umane), Silvana Napolitano (Turismo), Danilo Bitetti (Ambiente). Il primo cittadino ha tenuto la delega ai Lavori Pubblici.

Sono stati scelti in rappresentanza delle liste che hanno sostenuto il Sindaco nel corso della competizione elettorale e individuati sulla base delle rispettive competenze, professionalità e disponibilità al servizio della città.

La composizione della Giunta testimonia il clima di piena collaborazione e coesione che ha caratterizzato il percorso politico e amministrativo di queste settimane, smentendo nei fatti molte fantasiose ricostruzioni relative a presunti appoggi, accordi o contrapposizioni che erano circolate negli ultimi giorni.

Con queste nomine entra ora nel vivo il lavoro della nuova amministrazione comunale. I prossimi mesi saranno particolarmente impegnativi, sia per le importanti scadenze legate ai progetti del PNRR, sia per la preparazione della stagione estiva, momento strategico per una città a forte vocazione turistica come Santa Marinella.

Il Sindaco Alessio Manuelli, tra i più giovani amministratori del territorio, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i candidati, ai rappresentanti delle liste e a quanti hanno contribuito, con spirito costruttivo e senso di responsabilità, alla definizione della nuova squadra di governo cittadino.

“Abbiamo lavorato con serenità, equilibrio e grande senso istituzionale – dichiara il Sindaco – mettendo sempre al centro l’interesse della città. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo percorso e che, pur con sensibilità diverse, hanno dimostrato maturità e volontà di collaborare per il bene di Santa Marinella”.

L’amministrazione comunale augura buon lavoro ai nuovi assessori e comunica che nei prossimi giorni verrà convocato il primo Consiglio comunale della nuova consiliatura.

Il consiglio comunale sarà composto da Noi con Manuelli con Bruno Ricci, Gino Vinaccia, Enrico Carai e Giovanna Caratelli. Uniti per Manuelli con Clelia Di Liello, Paola Rocchi e Fabrizio Gorgoretti. Orizzonti comuni con Maria Elena Loffredo e Roberta Ara. Per Onda Nuova Daniele Fedrigo.

All’opposizione per Civica Gasparri, Alina Baciu; di Fdi Patrizia Befani, il candidato sindaco Damiano Gasparri; per Spazio Moderato Salvatore Virzilli Marzi, il consigliere Pd Andrea Amanati e l’altro candidato sindaco Emanuele Minghella.