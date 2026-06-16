Consorzio Industriale Lazio, Biazzo: "La legge attirerà investimenti" • Terzo Binario News

“Per noi è un passaggio veramente importante, perché la legge sul Consorzio unico Industriale del Lazio era uno dei punti del nostro piano industriale, come ha detto il presidente Rocca era uno dei punti che aveva portato anche lui come suo obiettivo.

Aver avuto oggi la presentazione della legge è fondamentale, perché esce da un commissariamento, entra anche la parte di Roma, è importante, per cui diventano aree sempre più numerose e questo per noi è fondamentale per attrarre investimenti nella nostra Regione”. Lo ha dichiarato il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo durante la presentazione della nuova proposta di legge per il riordino della disciplina sul Consorzio Industriale del Lazio, presentata a Roma presso la Sala Tevere della Regione Lazio.

“Il Consorzio Industriale deve diventare sempre più una struttura che fornisce servizi e opportunità anche con i poteri espropriativi che gli sono stati dati, in maniera che chi vuole investire nella nostra Regione costruendo un nuovo stabilimento, una nuova unità produttiva, possa avere a disposizione gli spazi, magari anche in tempi rapidi, con servizi, dall’energia ad altro. E questo può facilitare l’arrivo di investimenti, che è l’obiettivo per la crescita della nostra Regione”.

Così il presidente di Unindustria Lazio Giuseppe Biazzo