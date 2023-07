Giulia e Lucy, due storie diverse si meritano entrambe il lieto fine • Terzo Binario News

Si chiama Giulia ed è una cucciola femmina di circa 6 mesi. Sarà una futura taglia media contenuta. E’ sterilizzata e sana. Ha tempra e temperamento alti. La contraddistingue un’alta adattabilità, si mette in situazioni con grande scioltezza, sotto stimolo risponde velocemente. E’ molto curiosa, indipendente, un pochino testarda .

Molto furba perché trova e studia tutti i comportamenti e azioni per raggiungere il suo obbiettivo. Come tutti i cuccioli è allegra e piena di vita. Si rapporta molto bene con l’essere umano, ha una aura pulita e belle energie E’ di indole buona ed è buona la comunicazione con i suoi simili.

Ha una grande voglia di fare esperienze, acquisire nozioni, rapportarsi, conoscere e vivere. Viene affidata in Lombardia, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna come membro della famiglia e dopo colloquio conoscitivo.

Per informazioni e adozione contattate gentilmente con un messaggio di presentazione su WhatsApp al 3339521373 – 3381658329

Mail : canilisaronno@gmail.com

Questa invece è LUCY, bellissima pit bullina è nata il 14.11.2018.

LUCY é di taglia molto ridotta, brava con le persone, esuberante e giocosa.

Adatta a persone che abbiano esperienza, alla vita d’appartamento come figlia unica.

Cerca una persona seria e responsabile, conoscitore della razza,

che diventi il suo riferimento per sempre.LUCY, come tutti i pit bull , soffre molto la reclusione, non lasciamo che ilcanile sia la sua casa per sempre.

Cerca un padrone che la ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it