"Gli Amici di Old" cercano una casa per Diablo • Terzo Binario News

Diablo è uno di quei cani che per il suo carattere esuberante e la sua taglia soffre tantissimo nel box.

Quando sente arrivare i volontari, inizia a farsi sentire perché è subito alla ricerca di attenzioni e quando lo portano fuori corre ed è felice, ma come lo rimettono nel box inizia di nuovo il suo strazio ed è difficilissimo per tutti i volontari non poter fare nulla.

Diablo è un cane di circa sette anni, è entrato anche lui giovanissimo e purtroppo il suo stupendo manto nero e la taglia grande lo penalizzano, la gente passa e va oltre, nessuno si sofferma sul suo carattere favoloso, energico, affettuoso, ha un’intelligenza fuori dal comune che lo rende unico.

La sua esuberanza mette allegria, ha talmente tanto affetto da dare e così tanta energia che è davvero insopportabile vederlo chiuso in un piccolo box, la speranza è che possa presto trovare una famiglia che gli doni il bene più grande… la libertà!

Per richiesta di info su di lui o per la richiesta di adozione potete contattare la volontaria dell’associazione “Gli Amici di Old” Chiara Massimi al numero 3470329866