La Horse Angels a UniAgraria di Allumiere e comune di Santa Marinella: “Fieno per i cavalli di Prato Cipolloso” • Terzo Binario News

L’associazione apprezza il lavoro fatto con Acea per l’istituzione dei fontanili

“Abbiamo letto qualche giorno fa sul suo profilo facebook che sono stati ripristinati grazie alla collaborazione tra U.A. di Allumiere, Comune di Santa Marinella ed Acea, i fontanili riguardanti il comparto di “Prato Cipolloso” (Fornetto e Fontanile della Pacchiarotta) e che per quest’estate l‘acqua agli animali al pascolo sarebbe garantita.

E invece il fieno per quanto riguarda gli equini ancora sprovvisti di identificazione e proprietario siti sui terreni di Prato Cipolloso?

Al fine di prevenire mortalità tra questi soggetti, come è avvenuto la scorsa estate, sollecitiamo lei e l’ U.A. di Allumiere a provvedere a un piano preventivo di alimentazione dei cavalli in vista dell’aridità del suolo estiva e di mancanza di erbe spontanee a sufficienza perché i cavalli possano stare in benessere autonomamente”.

Roberta Ravello per Horse Angels odv