Giovedì chiude il parcheggio ex fungo a Santa Marinella • Terzo Binario News

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati spiega che si tratta di un livellamento del terreno

In vista di un intervento di manutenzione sulla pavimentazione esistente dell’area di parcheggio in Via della libertà, conosciuta come ex Fungo, è stata emanata ordinanza di divieto temporaneo di sosta, fermata e transito dalle ore 6:00 del giorno 30 novembre fino al termine dei lavori.

Verranno appositamente collocate le segnaletiche da cantiere.

“L’intervento si è reso necessario per sistemare l’accesso e la percorribilità dell’area, che come sappiamo è il parcheggio più utilizzato nel centro della città, anche da noi pendolari.

Si tratta di un livellamento dello sterrato, urgente soprattutto in questo periodo di piogge e per evitare ulteriori avvallamenti, che creano disagi alla cittadinanza”, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Amanati.