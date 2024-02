Giorno del Ricordo a Civitavecchia, intitolazione per il Maresciallo Luigi Avellino • Terzo Binario News

Iniziativa congiunta del Comitato 10 Febbraio e dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

Sabato 10 febbraio alle 11.00, presso il Parco Martiri delle Foibe, avrà luogo la commemorazione del “Giorno del Ricordo” istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Quest’anno ricorre il ventennale dell’istituzione del “Giorno del Ricordo” e per l’occasione, il Governo ha inteso promuovere, in collaborazione con Fondazione FS, il progetto “Il Treno del Ricordo”, che ripercorrerà idealmente il viaggio degli esuli. In particolare, un treno storico, caratterizzato da allestimenti evocativi, sarà inaugurato il 10 febbraio nella stazione di Trieste e dal giorno 11 inizierà il suo viaggio con soste in 12 diverse stazioni italiane, tra le quali anche la stazione di Roma Ostiense – binario 1 sabato 24 febbraio, visitabile dalle ore 09.00 alle ore 18.00. L’iniziativa terminerà il 27 febbraio nella stazione di Taranto.

Dopo la deposizione della corona d’alloro al monumento dedicato ai martiri, si procederà all’intitolazione dell’area giochi del parco, iniziativa promossa dal Comitato 10 Febbraio e dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia sezione di Civitavecchia, con la quale intende ricordare il sacrificio e la memoria del Maresciallo di Pubblica Sicurezza Luigi Avellino, nato a Civitavecchia il 14 febbraio 1903, in servizio presso la Questura di Gorizia, arrestato il 3 Maggio 1945 dai partigiani jugoslavi e deportato in Slovenia, da dove non fece più ritorno. La dichiarazione di morte presunta riporta la data del 31 Maggio 1945. Il maresciallo Avellino prima di transitare nella Pubblica Sicurezza aveva prestato servizio presso il Comando Gruppo dei Reali Carabinieri di Gorizia.

Seguiranno gli interventi del sindaco Ernesto Tedesco, del coordinatore del comitato 10 febbraio e presidente della sezione ANSI Paolo Giardini e di Pierpaolo Paoletti, nipote del Maresciallo Avellino.