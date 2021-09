Giornata record per il porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Altra giornata importante per il porto di Civitavecchia che fa segnare numeri record di grandi navi rispetto al periodo pandemico che ha messo in crisi tutto il comparto portuale.

“Il porto di Civitavecchia – spiega il Presidente Musolino – piano piano sta uscendo dalla crisi e sta andando verso una costante ripresa dei traffici commerciali”.

“Guardando lo skyline del nostro scalo oggi – conclude Musolino – possiamo notare che su tutte le banchine hanno attraccato navi di grandi dimensioni e ci sono attività e operatori che stanno lavorando assiduamente, questo, nonostante tutto, ci fa ben sperare nel futuro e sicuramente attesta che abbiamo imboccato la giusta direzione verso la normalità”.

Nello specifico ci sono navi da crociera in sosta e oggi proprio da Civitavecchia la compagnia Norwegian Cruise Line, con le navi Epic e la Gateway che hanno movimentato oltre 9000 passeggeri, riparte con itinerari e tour nel mediterraneo, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione al Covid-19. Ancora hanno attraccato due portacontainer, una Msc Yashi di 330 metri con capacità di 12.000 teus ed un pescaggio di oltre 14 metri che ha movimentato oltre 1000 teus e la Fleur N di 212 metri che ha lavorato 460 teus. Operative le banchine 23 e 24 che sono impegnate nello scarico di carbone, olio e ferro cromo. Infine anche le autostrade del mare fanno registrare il pieno di passeggeri e auto con navi ro/ro in partenza per la Sardegna, la Sicilia, Tunisi e la Spagna.