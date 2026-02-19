Giornata Nazionale del Gatto, a Roma successo del grande evento pubblico dedicato • Terzo Binario News

Il 17 febbraio in Italia è la Giornata Nazionale del Gatto: Città metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato Ambiente di Roma Capitale e con ENPA, LNDC e Garante Animali di Roma Capitale, ha organizzato per il secondo anno consecutivo un evento pubblico dedicato a questi fantastici animali, che hanno un legame speciale con la città.

Gli spazi dell’Atlantico Live di Roma hanno ospitato una grande giornata animata da uno spirito di festa per dare spazio a chi ogni giorno si prende cura degli animali, gestisce le colonie feline, e per rinsaldare il rapporto di questa complessa realtà fatta di singoli cittadini, operatori specializzati e associazioni di volontariato con le istituzioni a vario titolo responsabili dei diversi aspetti relativi a questi animali, dalla regolamentazione alla tutela della loro salute. Non solo: a caratterizzare l’iniziativa, la forte impronta di sensibilizzazione a 360 gradi per la diffusione di una cultura della convivenza responsabile con gli animali.

Proprio per questo, con LAVscuola e con la comportamentista Lodovica Corsini, oltre 100 bambini di scuole elementari del territorio hanno partecipato a uno spazio a loro dedicato, con lezioni formative ed esperienziali incentrate su caratteristiche e abitudini del gatto, per educare al rispetto e alla convivenza consapevole attraverso la conoscenza e la comprensione sin dalla tenera età, divertendosi.

La giornata è stata anche una tappa live di “Colonizziamo”, il format che porta in tour tra tutti i municipi di Roma e presto nel territorio metropolitano l’incontro diretto co le colonie, i volontari, le loro storie e le loro necessità.

Due gli spazi di dibattito del pomeriggio, a partire dal panel istituzionale dedicato al confronto diretto sulle politiche di tutela e benessere animale a Roma, con l’intervento di Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale, Antonella Pallone, Asl Roma 2 e rappresentanti del corpo di Polizia Locale di Roma.

A seguire, nello spazio “Tra scienza e passione” il confronto tra esperti e associazioni su salute, prevenzione e benessere felino con farmacisti, medici veterinari e, tra gli altri, Roberto Nardini dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, Carla Rocchi di ENPA e Emanuela Bignami, LNDC Animal Protection. Focus della discussione il trattamento della FIP (Peritonite infettiva felina) e la definizione di un protocollo di cure essenziali a seguito della scoperta di una profilassi efficace.

Non sono mancate le sorprese e le novità: presentato il prototipo delle 2000 cucce che verranno donate alle colonie feline nel corso del 2026 e il logo frutto di un concorso tra gli istituti superiori di città metropolitana, che ha visto vincitore l’alunno dell’istituto Enzo Rossi Gabriele Cannas.

“Quest’anno replichiamo un’iniziativa costruita insieme a tantissime associazioni e colonie feline, che ha riscosso grande successo già dalla prima edizione – ha commentato il vero promotore dell’iniziativa, Rocco Ferraro – e che città metropolitana ha voluto fortemente. Un’edizione ancora più bella, grande e partecipata. Ringrazio l’Assessora Alfonsi e Patrizia Prestipino per essere state con noi. La giornata, durante la quale abbiamo anche lanciato appelli per adottare 11 gatti in cerca di famiglia, è stata un momento importante che restituisce il senso di unità e di comunità al mondo felino romano, durante la quale oltre all’approfondimento scientifico e istituzionale abbiamo vissuto momenti emozionanti e divertenti. Tra progetti in essere e risultati raggiunti, rinsaldiamo il rapporto tra la città, le istituzioni, le numerosissime realtà nel territorio e le colonie feline presenti, la cui organizzazione e gestione per troppo tempo è stata affidata unicamente al terzo settore e che solo da pochi anni, grazie all’impegno del Sindaco Gualtieri, è entrata con maggiore forza nell’agenda pubblica”, ha concluso Ferraro, Consigliere delegato Ambiente e Tutela animali di Città metropolitana di Roma Capitale e Consigliere capitolino.