Metro C, via ai lavori del T2: costruzione di quattro stazioni • Terzo Binario News

Sono Chiesa Nuova, Stazione San Pietro, Ottaviano e Clodio-Mazzini; Gualtieri: “A Farnesina nel 2037”
(AGI) Partiranno il 25 febbraio i lavori della tratta T2 della Metro C di Roma, con quattro nuove stazioni tra Chiesa Nuova, nell’area di Torre Argentina, e piazza Mazzini.
Ad annunciarlo e’ stato il sindaco Roberto Gualtieri durante la presentazione dei progetti in Campidoglio, spiegando che la consegna delle aree avverra’ dopodomani e che l’avvio operativo dei cantieri e’ previsto nei giorni immediatamente successivi.
“Oggi presentiamo non solo il progetto delle nuove stazioni, ma anche l’apertura dei cantieri: e’ il risultato di un percorso lungo, fatto di molti passaggi, che ora ci permette di partire”, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che entro l’estate l’obiettivo e’ avviare anche i lavori della tratta T3 successiva verso Farnesina, compreso il segmento Auditorium-Farnesina.
L’amministrazione capitolina guarda a una possibile accelerazione dei tempi complessivi dell’opera. Secondo il cronoprogramma attuale la linea fino a Farnesina dovrebbe essere completata nel 2037, ma il Campidoglio punta a chiudere in anticipo. “La scadenza formale e’ il 2037, ma contiamo di recuperare qualche mese e arrivare al traguardo nel 2036: ci diamo un orizzonte di circa dieci anni per completare l’intervento”, ha affermato Gualtieri.