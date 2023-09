Giornata Mondiale dell’Alzheimer, gli appuntamenti al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Tutto pronto per l’evento che si terrà giovedì 21 alle ore 17:00 al Catello di Santa Severa. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, verrà presentato il libro “Vita senz’anima” di Giuseppe Bomboi, neurologo e scrittore che da tempo vive a Santa Marinella e si occupa di persone affette da disturbi cognitivi.

Ad organizzare l’evento è il Comune di S- Marinella, in collaborazione con Lazio Crea e con il patrocinio delle Asl RM4, la Asl di Viterbo, L’Ordine dei Medici di Roma e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“Siamo lieti di dedicare questo incontro letterario e insieme scientifico alla malattia dell’Alzheimer e parlarne con esperti e con i familiari affetti dalla malattia- ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei– Sarà l’occasione, insieme alle istituzioni sanitarie, per fare il punto sulla diffusione nel nostro territorio e su come poter supportare interventi a sostegno di chi ne è affetto”, ha concluso il Primo Cittadino.

L’evento, incluso nel programma di settembre della Biblioteca A. Capotosti, è stato curato dal consigliere delegato alla Sanità, Alessio Manuelli, medico, che ha colto l’occasione per portare all’attenzione la delicata questione del rapporto tra il malato di Alzheimer e i suoi congiunti.” L’idea di conciliare la presentazione di un romanzo, che tratta l’inevitabile evoluzione di un malato di Alzheimer con l’incontro di esperti e professionisti che lavorano con questi malati e sul nostro territorio, è il modo giusto per comprendere quanto è già stato fatto e quanto ancora c’è da fare sul tema- ha affermato Manuelli-La scelta di dedicare a questo argomento un evento scientifico-culturale da rivolgere a tutta la popolazione fa capire l’attenzione di questa Amministrazione verso una patologia, che non solo sgretola la persona nel suo essere, ma che impatta in modo rilevante sulle famiglie e sulla società”.

Il libro, già apprezzato dalla critica, ha avuto recensioni importanti come quella della scrittrice Dacia Maraini. “Con questa iniziativa, sperimentiamo una formula nuova, che unisce letteratura e scienza e che contribuisce ad aumentare la sensibilità di tutti verso una patologia che coinvolge un numero sempre più alto di famiglie”, ha dichiarato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. Durante la presentazione del libro, verranno letti alcuni passaggi, accompagnati da un musicista e dalla proiezione di foto d’autore. Previsti anche interventi di medici, ricercatori e personale infermieristico.

“Un argomento che sta molto a cuore all’Amministrazione Comunale e che trova il plauso di chi si impegna nel sociale e affronta in prima persona questa malattia”, ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio.

Appuntamento quindi giovedì al Castello di Santa Severa.