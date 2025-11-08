M5s Santa Marinella: "La Giunta fa scavalcare i dirigenti, deve chiarire i criteri utilizzati" • Terzo Binario News

“A Santa Marinella la Giunta comunale ha deciso, ancora una volta, di muoversi al di fuori dei binari della buona amministrazione.

Con un recente atto, l’esecutivo ha incaricato direttamente tre professionisti esterni per “supportare” i due dirigenti di settore nella redazione della variante al Piano Regolatore Generale.

Un gesto che può sembrare innocuo, ma che in realtà scavalca le competenze dei dirigenti comunali e ne svilisce il ruolo, trasformando un atto tecnico-gestionale in una decisione tutta politica.

La legge parla chiaro: la Giunta indica l’indirizzo, i dirigenti gestiscono e scelgono gli incarichi.

Confondere questi ruoli significa minare alla base il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, che serve proprio a evitare ingerenze e favoritismi.

Per questo chiediamo pubblicamente: perché proprio questi tre nomi?

Quali criteri oggettivi sono stati adottati per selezionarli?

E perché la Giunta ha sentito il bisogno di intervenire direttamente in una materia che, per legge, spetta ai dirigenti?

Siamo i primi a credere nella necessità di aggiornare e migliorare il Piano Regolatore, ma questo deve avvenire nel rispetto totale delle procedure, della trasparenza e della competenza tecnica, non attraverso scorciatoie o nomine “a sentimento”.

Il Movimento 5 Stelle di Santa Marinella considera questo episodio un grave precedente istituzionale, che rischia di compromettere la credibilità dell’Ente e di esporlo a possibili rilievi da parte degli organi di controllo.

Pretendiamo quindi che la Giunta ritiri o chiarisca immediatamente l’atto in questione e che in Consiglio comunale vengano rese pubbliche tutte le informazioni relative a queste nomine: motivazioni, curricula, modalità di selezione e compensi.

La trasparenza non è uno slogan, è un dovere.

E a Santa Marinella, oggi più che mai, serve una politica che rispetti le regole e i cittadini, non che giochi a riscriverle”.

il Responsabile del Gruppo territoriale

Santa Marinella – Ladispoli

del Movimento 5 Stelle