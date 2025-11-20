“Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”, iniziativa del comune di Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli, in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” lancia una nuova iniziativa on line per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragica escalation dei femminicidi. “Dalla Pelle al Cuore” è il titolo dell’iniziativa ideata dalla delegata all’arte Felicia Caggianelli e dalla delegata allo sportello antiviolenza Lucia Cordeschi. Attraverso le fotografie, i partecipanti potranno esprimere il proprio sostegno e la propria solidarietà, utilizzando parole significative scritte sulla propria pelle. Ovvero, si potrà inviare una foto della propria mano dove è stata scritta una frase o una parola contro la violenza di genere.

Questo gesto non solo rappresenterà un messaggio forte e visibile, ma incoraggerà anche ad una riflessione profonda sul tema della violenza.

Il 25 novembre le foto raccolte verranno pubblicate sui social media, creando un mosaico di voci unite contro la violenza. Questo flash mob virtuale intende coinvolgere quante più persone possibile, rendendo il messaggio ancora più potente e diffuso. Le immagini rappresenteranno la forza e l’unità della comunità di Ladispoli contro ogni forma di violenza di genere.

Per partecipare è sufficiente inviare la foto all’indirizzo email licia.caggianelli@libero.it. Le fotografie ricevute saranno pubblicate sui canali social durante l’intera giornata del 25 novembre, contribuendo a diffondere questo importantissimo messaggio ed a dare voce a chi spesso non può farlo. Inoltre, chi vorrà, potrà anche inviare per mail un pensiero, una poesia, una frase per ribadire a gran voce che la violenza non ha posto nella nostra società.