Nasce il Comitato dei Commercianti di Quartiere di Campo dell’Oro a Civitavecchia • Terzo Binario News

I Comitati dei Commercianti di Quartiere rappresentano una delle azioni previste dal Protocollo di Intesa firmato in primavera dall’Amministrazione Comunale con Confcommercio Litorale Nord, uno strumento pensato per rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e territorio, e per avviare percorsi di collaborazione diretta nei vari quartieri cittadini.

In questa cornice progettuale prende vita oggi anche il Comitato dei Commercianti di Quartiere di Campo dell’Oro, un ulteriore tassello nel percorso di ascolto e partecipazione diffusa che l’Associazione sta portando avanti in tutta la città.

Il primo incontro del nuovo comitato si è tenuto nei giorni scorsi, alla presenza dell’Assessore al Commercio Enzo D’Antó e del Consigliere Comunale Giancarlo Cangani, aprendo un confronto costruttivo con le attività locali. Come in tutti i comitati già attivi, l’obiettivo è quello di creare un vero spazio di lavoro condiviso, capace di generare proposte concrete e soluzioni operative.

Durante la riunione, si è discusso su un insieme di proposte orientate al miglioramento del quartiere tra cui:

•Restyling del mercato rionale e avvio della procedura per nuove assegnazioni.

•Coinvolgimento dell’Ente A.T.E.R. per l’affitto dei locali sfitti del quartiere.

•Fattibilità inserimento di un nuovo bancomat

•Verifica con Poste Italiane per l’eventuale sostituzione dell’attuale.

•Organizzazione di una festa di quartiere per favorire socialità e partecipazione.

•Valutazione della fattibilità di un punto ASL per offrire servizi ulteriori ai residenti.

Tutte le proposte saranno ora inserite nel percorso condiviso con gli Assessorati competenti e per conoscenza con il Sindaco, seguendo la procedura già adottata negli altri quartieri: ogni incontro produce un verbale ufficiale, che viene caricato sulla piattaforma digitale dedicata e inviato alle istituzioni per garantire trasparenza, monitoraggio continuo e risposte certe.

A margine dell’incontro, il Responsabile Territoriale di Confcommercio Litorale Nord, Cristiano Avolio, ha dichiarato:

«Siamo estremamente consapevoli del forte momento di crisi commerciale che sta attraversando la nostra città. I Comitati dei Commercianti di Quartiere, se gestiti e percepiti nella maniera corretta, rappresentano uno strumento che stiamo continuando a testare in modo propositivo e che ha un obiettivo molto chiaro: aiutare i commercianti a diventare una vera e propria rete di impresa.

In ogni quartiere il primo interesse dovrebbe essere quello di essere uniti e coesi, lavorando per rendere più accogliente e attrattiva l’intera zona. Quartieri curati, ordinati, piacevoli e confortevoli sono il primo elemento capace di attirare le persone, a partire dagli stessi residenti che, in una situazione normale, dovrebbero essere i primi clienti delle attività sotto casa.

Fare rete di impresa significa creare un’entità solida, capace di abbattere numerosi costi, ottenere una maggiore capacità di ascolto da parte delle istituzioni, sviluppare un’identità di quartiere condivisa e rendere più semplice e conveniente l’inserimento di nuove attività commerciali. I vantaggi sono talmente tanti che potrei elencarne ancora molti altri.

Perché tutto questo funzioni, serve la collaborazione e partecipazione attiva di tutti. Come Associazione di categoria ci siamo, siamo presenti e stiamo lavorando costantemente per migliorare anche i processi di sviluppo tra un incontro e l’altro.

Concludo con un invito: qualsiasi attività commerciale che finora non è riuscita a partecipare alle riunioni riveste comunque un ruolo fondamentale. Può contattarci direttamente all’indirizzo civitavecchia@confcommercioroma.it.»