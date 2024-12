Giornata del Microchip a Santa Marinella: 76 quattrozampe ora sono iscritti alla loro anagrafe • Terzo Binario News

L’iniziativa organizzata dall’associazione “Emergenza Pelosi” è stata patrocinata dal Comune

Sono stati ben 76 i cani che hanno ricevuto il microchip durante la Giornata organizzata domenica mattina al Parco Saffi.

L’iniziativa organizzata dall’associazione “Emergenza Pelosi” è stata patrocinata dal Comune di Santa Marinella e ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini accompagnati dai loro amici a quattro zampe.

“Abbiamo supportato la Giornata del microchip gratuito per mostrare ancora una volta la nostra attenzione verso gli animali- ha riferito il sindaco Pietro Tidei, intervenuto alla manifestazione- La microchippatura è un altro passo in avanti nella tutela del benessere animale e nella gestione del fenomeno del randagismo perché consente di identificare ogni cane smarrito o abbandonato.

Il fenomeno del randagismo è un problema complesso che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e da parte di tutti. Pochi giorni fa abbiamo anche concluso con ASL RM4 la campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà per contenere le malattie trasmissibili e la salute dei cani.

L’impegno a tutela degli animali da parte della nostra Amministrazione prosegue con altri progetti- ha continuato Tidei –

Oltre all’area già presente al parco Saffi, presto inaugureremo un nuovo Dog Park presso il parco dei Tulipani, in zona Fiori, dove poter far scorrazzare in tranquillità cani di ogni misura, sempre accompagnati dai propri proprietari.

Ricordo inoltre che in prossimità della spiaggia delle sabbie nere è stato già avviata la Dog beach, uno spazio riservato proprio ai cani, che hanno libero accesso su quella parte di arenile insieme ai loro accompagnatori. E non finisce qua.

E’ infatti nostra intenzione promuovere l’adozione dei cani in custodia presso il Rifugio di Furbara e a tal fine stiamo improntando una campagna a sostegno di chi abbia intenzione di prenderli in affido con un’azione di incentivo economico che stiamo valutando, come peraltro avviene in altre città del nostro Paese.

Ringraziamo le associazioni e tutti i volontari che operano sul territorio comunale a vantaggio del benessere animale.”

“Emergenze Pelosi ODV”, fautrice dell’iniziativa di domenica scorsa, ha presentato il calendario 2025, il cui ricavato contribuirà al sostentamento delle attività dell’associazione.