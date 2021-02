Giornata del farmaco a Bracciano: appuntamento sabato 13 febbraio - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 13 febbraio avrà luogo la Giornata Nazionale del Farmaco. “Noi volontari del Banco Farmaceutico di Bracciano saremo presenti presso le seguenti Farmacie: Morell, Delle Palme, La Rinascente.

“Vi ricordiamo che sarà possibile acquistare un farmaco e donarlo a noi, che provvederemo a distribuirlo a titolo gratuito a chi ne facesse richiesta, trovandosi in comprovato stato di necessità Purtroppo l’emergenza da Covid-19 ha reso ancor più critica la situazione economica. Quindi diviene necessario aderire a tali iniziative per poter sostenere una comunità multietnica con varie correnti religiose ma di sicuro, sempre più coesa verso l’acquisizione di un bene comune”.



Pertanto Vi attendiamo con un sorriso visto che a data odierna ancora non sarà possibile stringerci la mano. Ma non per molto… ne siamo certi!”

Il Banco Farmaceutico locale è sorto nel 2020 a Bracciano, presso la parrocchia del Santissimo Salvatore sita in via delle Palme, 6. In occasione della Giornata Nazionale del Farmaco 2020 abbiamo raccolto un discreto numero di confezioni di

medicinali di fascia “C” distribuiti a titolo gratuito a 24 nuclei familiari assistiti dalla nostra Caritas.

“Tra l’altro vista la situazione crescente di disagio economico, abbiamo effettuato presso la nostra chiesa una raccolta fondi a dicembre scorso ed in tal modo provvediamo a comprare farmaci su richiesta. Ovviamente sempre a favore di chi versa in condizioni economiche precarie. Il responsabile è Renato Morgillo, volontario Caritas ed assistito da Adriana Mazzocco, anch’essa volontaria e referente sanitaria”.