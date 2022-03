Giornata dei Giusti, la celebrazione di Civitavecchia raccontata da uno studente - Terzo Binario News

Il giorno 9 Marzo 2022, nella sala Gurrado della Fondazione CaRiCiv, si è tenuto un importante evento per la Giornata dei Giusti dell’Umanità che ha visto la partecipazione di quattro scuole di Civitavecchia: Marconi, Guglielmotti, Galilei e Stendhal; l’organizzatrice dell’incontro, che si è svolto a conclusione del progetto promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con Gariwo, è stata la Preside Antonella Maucioni,responsabile del progetto.

All’evento hanno preso parte, inoltre, personaggi di prestigio come Emilio Drudi e Giovanna Grenga. Drudi, già vice capo redattore della Cronaca di Roma del “Messaggero” ed autore di studi e pubblicazioni di storia italiana, è stato anche il primo a scrivere di Ezio Giorgetti, primo italiano a essere nominato come Giusto tra le Nazioni. Giovanna Grenga, docente con lunghe esperienze nel Ministero dell’Istruzione e nell’organizzazione di tantissimi concorsi, tra i quali “I giovani ricordano la Shoah”, è intervenuta in rappresentanza di Gariwo.

Attraverso le parole di Drudi, Grenga,Maucioni e degli studenti stessi, l’evento ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi su vicende storiche e attuali e sull’importanza della responsabilità, che riguarda tutti noi e il nostro agire nella società.

Ma chi sono questi Giusti?

I “Giusti dell’Umanità” sono tutte quelle persone che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare quella del prossimo.In particolare, i Giusti che sono stati celebrati in questa prima edizione del progetto sono stati: Irena Sendler, Enrico Calamai, Pierantonio Costa e Vito Fiorino.

Queste persone sono state ricordate attraverso materiale digitale (video, power point) che ogni scuola ha elaborato personalmente proponendo un approfondimentosul Giusto “adottato”.

Drudi, Maucioni, Grenga

Come I.I.S. G. Marconi, abbiamo prodotto un cortometraggio su Vito Fiorino, soccorritore di naufraghi a Lampedusa, che ha salvato 47 migranti dal naufragio del 3 ottobre 2013.

Quella di oggi è stata una giornata fantastica, gli argomenti sono spaziati da quelli storici fino a quelli morali, insomma gli studenti hanno potuto accrescere le proprie conoscenze culturali e, inoltre, hanno potuto conoscere da vicino onlus e movimenti che operano nell’ambito umanitario, come la Comunità di Sant’Egidio e Gariwo.

Per coronare l’interessantissima giornata, tutti gli studenti, accompagnati dai rispettivi professori, sono andati a piedi verso il Giardino dei Giusti di Civitavecchia, nel quale sono piantati alberi di ulivo dedicati ai Giusti, accompagnati da una targa con il loro nome e l’azione altruistica per la quale sono ricordati, rappresentando un modello cui ispirarsi.

Gli studenti hanno potuto passare un bellissimomomento all’aria aperta per scambiarsi opinioni sull’evento, fare foto, e ridere insieme, ritrovando nella condivisione, nel confronto e nella socialità un po’ di quella normalità che negli ultimi due anni la situazione pandemica ha fatto in parte scomparire.

Mario Savarese, Classe IV B Informatica, I.I.S. G. Marconi di Civitavecchia