Giornata antibullismo della Url al campo da rugby di Cerveteri - Terzo Binario News

Il rugby come (ottimo) strumento antibullismo. Lo ha testimoniato la giornata passata con i ragazzi all’impianto cerite situato a fianco al Galli e dedicato alla palla ovale. “La diversità la nostra forza” lo slogan dell’iniziativa organizzata dal Flames Gold, con il patrocinio del Comune di Cerveteri e i giocatori dell’Unione Rugby Ladispoli.

Come sottolineato nell’occasione, è il gruppo a fare al differenza: “Non è importante chi segna la meta, ma il lavoro collettivo che, grazie ad ogni sua azione e ad ogni suo elemento, porterà la squadra con l’ovale oltre la linea> sottolinea il dirigente sportivo Luca Schilirò. Non a caso il motto della giornata contro il bullismo era “Sei in gioco o un fuorigioco?!”.

Nello specifico, i piccoli rossoblù hanno svolto un allenamento – nel rispetto delle misure antiCovid – e alla fine della seduta l’assessora cerite allo sport Federica Battafarano è scesa in campo a dare il suo contributo contro il bullismo. “Le parole dell’Assessora ci hanno toccato molto – riprende Schilirò – con questa piaga che ormai ha contaminato anche internet.

Non è la prima volta che il Granarone si mette in gioco con noi per iniziative simili a questa, un appoggio utile a far sì che l’evento potesse svolgersi nella maniera più sicura possibile. In questo senso, la concessione per questo fine settimana del campo da rugby adiacente al Galli è stata fondamentale. La giornata si è svolta nel migliore dei modi e si è conclusa con i ragazzi che a fine allenamento insieme ai genitori e a tutti i presenti hanno urlato il nostro grido di battaglia.

Secondo i nostri principi, nessuno rimane indietro, nessuno rimane solo e siamo uniti contro il bullismo> la conclusione di Luca Schilirò, che rivolge un ringraziamento a Pasta Passione, Acqua e Farina e Asx Asso Locali.