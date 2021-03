Zannola, Di Matteo (PD): "Giardino di Roma, in arrivo nuova fermata della linea notturna" - Terzo Binario News

Facendosi portavoce delle richieste dei cittadini, il Partito Democratico ha ottenuto la variazione del percorso della linea notturna nME, che presto comprenderà anche il quartiere Giardino di Roma: dalla via Ostiense il bus si immetterà su via Fumalbo, proseguendo fino alla rotonda di via Domenico Modugno, per poi fare ritorno sull’Ostiense.

“L’iter burocratico si è concluso nella commissione capitolina Mobilità – spiega il consigliere PD Giovanni Zannola – ci riteniamo soddisfatti, nonostante un incomprensibile ritardo di cinque mesi da parte dell’amministrazione del X Municipio nel fornire il parere richiesto dal Dipartimento Mobilità e Trasporti. E’ una vittoria dei cittadini e vigileremo affinché la modifica del servizio venga attuata in tempi brevi.”

“Si tratta di una deviazione di appena 950 metri – fa presente Leonardo Di Matteo, responsabile PD Trasporti – che consentirà ai residenti di usufruire del trasporto pubblico in sicurezza. Al momento, infatti, gli utenti della linea notturna sono costretti a percorrere a piedi un tragitto impervio e pericoloso di circa due chilometri lungo la via Ostiense per raggiungere la fermata più vicina, all’altezza della stazione di Vitinia.”