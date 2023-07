Giardini riqualificati, nuovi giochi e aree relax nelle aree all'aperto di Tarquinia • Terzo Binario News

Giardini riqualificati, nuovi giochi e aree relax nelle aree all’aperto di Tarquinia

Molti gli interventi di arredo e valorizzazione urbana delle aree all’aperto realizzati in questi mesi per i cittadini di Tarquinia dall’Amministrazione Comunale. Dalle aree verdi di ritrovo, a quelle dedicate allo sport all’aria aperta, alle aree gioco per i più piccoli.

Nei giardini di via Villa Tarantola è stato installato un nuovo gioco multiattività dotato di altalena e ripristinato il tabellone da basket, da anni rimasto in completo disuso.

Per i giardini dell’ospedale è stata completata la piantumazione del verde e sono state posizionate nuove panchine per rendere la zona fruibile ed accogliente.

Presso l’Arena Cardarelli è in via di completamento il nuovo campo da basket e pallavolo per essere messo a disposizione della cittadinanza. Qui sono stati già ristrutturati e resi fruibili gli spogliatoi e i bagni, prima rimasti in stato di abbandono e nel tempo vandalizzati.



Riqualificato anche il campo da basket nel giardino adiacente la chiesa dell’Olivo.

Sono in fase di completamento anche le opere di riqualificazione dell’area verde di Via Palmiro Togliatti, già arricchita di nuovi giochi destinati ai bambini.

Anche nel giardino di via M. L. King sono stati istallati nuovi giochi per i più piccoli e posizionati attrezzi per lo sport fruibili da adulti e ragazzi.

A Tarquinia Lido, l’area relax di viale Mediterraneo è stata completata con la posa in opera di attrezzature per lo sport all’aperto per creare una vera e propria palestra a cielo aperto, contornata da alberi e aiuole, fruibile da tarquiniesi e turisti in villeggiatura.

Nei pressi del Porto Clementino, all’angolo di Via Martano, è stato infine realizzato un giardino alberato corredato di panchine.



Le aree verdi attrezzate, i giardini, le aree dedicate allo sport costituiscono luoghi preziosissimi di ritrovo per bambini, ragazzi e adulti che favoriscono positivamente lo sviluppo dei rapporti umani e promuovono al contempo il rafforzamento del tessuto sociale cittadino.



Il Sindaco Alessandro Giulivi si dichiara soddisfatto perché “mettere a disposizione molte aree all’aperto in cui ritrovarsi, praticare attività sportiva e trascorre il proprio tempo libero in spazi condivisi significa aumentare la qualità di vita dei cittadini di tutte le età, promuovendo lo sviluppo spontaneo dell’aggregazione sociale che è poi uno dei valori fondanti di una vita cittadina serena e solidale”.