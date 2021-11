Raccolta alimentare a Cerveteri: da evitare prodotti freschi - Terzo Binario News

“Una nuova lunga giornata di solidarietà, domani sabato 6 novembre a Cerveteri.

Ai Supermercati CARREFOUR (in Largo A. Loreti n.2) e CONAD CITY (in Largo Almuneacar), i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli atleti della Cerveteri Runners di Loredana Ricci saranno impegnati una maxi-raccolta alimentare.

COSA SI PUÒ DONARE: pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodori, tonno, olio, legumi vari (fagioli, lenticchie, piselli, ceci), biscotti, caffè, merendine, prodotti per la colazione in generale, latte a lunga conservazione, succhi di frutta, prodotti per bambini come omogenizzati e biscottini per la prima infanzia NON DONARE PRODOTTI FRESCHI

Come sempre, tutti i prodotti raccolti verranno consegnati alle famiglie in difficoltà sotto forma di pacco alimentare.

Sin da ora, grazie a tutti. La nostra è una comunità solidale, non fermiamoci adesso”.

Alessio Pascucci