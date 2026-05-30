Giacomo Maria De Vito nuovo presidente del Comitato Pendolari di Ladispoli – Cerveteri • Terzo Binario News

Giacomo Maria De Vito è il nuovo Presidente del Comitato di Ladispoli – Cerveteri all’interno del Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, l’organismo di rappresentanza degli utenti della FL5 Roma–Civitavecchia- Montalto di Castro.

La nomina rientra nella struttura del Comitato, che è la federazione dei comitati locali presenti sulla tratta, con l’obiettivo di rafforzare il presidio territoriale e il confronto continuo con gestori e istituzioni.

“I punti da migliorare sono tanti”, ha dichiarato De Vito, “come ad esempio ridurre i picchi di affollamento nelle ore di punta, migliorare puntualità e informazioni in tempo reale in stazione e a bordo, e aumentare la sicurezza e la qualità dell’attesa oltre che dei parcheggi.

Sono molto contento di questa nomina e ringrazio Benedetto Risi (del Comitato di Civitavecchia- S. Marinella-S. Severa) anche per migliorare il servizio e permettere a tutti di usufruire di un diritto imprescindibile”.

“Dando il benvenuto a Giacomo Maria De Vito, ringraziamo Simone Sportiello per il lavoro fin qui svolto e per la competenza che lo ha portato a nuovi traguardi anche professionali”, aggiunge il Presidente del Comitato di Linea (e dell’Osservatorio regionale sui Trasporti) Andrea Ricci. “Abbiamo un gruppo facebook che ha ampiamente superato i 7000 iscritti ma è nella pratica dei comitati locali che si riesce a costruire la credibilità nei confronti di imprese ed istituzioni, in un momento in cui la nostra linea fatica a mantenere quello status di ‘fiore all’occhiello della rete regionale’ che anche grazie al nostro lavoro era diventata negli anni ed in cui le innumerevoli lavorazioni da parte di RFI, che in questo 2026 stanno rendendo la rete ferroviaria uno spezzatino su tutto il territorio nazionale (con orari che cambiano tutti i giorni che vanno ad aggiungersi a quella parte di disservizi “ordinari” che non sono mai stati annullati) sono particolarmente pesanti sulla nostra linea.

Invitiamo dunque tutte i pendolari ed utenti di buona volontà a mettersi direttamente in contatto col Direttivo e coi singoli comitati per aumentare ancora la nostra forza d’urto”