Tpl, il CdZ Valcanneto chiede chiarimenti sull'orario dal primo luglio • Terzo Binario News

Il 1° luglio entrerà in vigore il nuovo servizio di trasporto pubblico locale per i Comuni di Cerveteri e Ladispoli, affidato – a seguito di gara indetta da Astral – a un nuovo gestore. A oggi, tuttavia, non sono state fornite comunicazioni ufficiali sulla configurazione definitiva del servizio, generando crescente preoccupazione tra i cittadini del territorio.

Un percorso partecipato: l’incontro del 13 maggio

Il Comitato di Zona Valcanneto ha promosso, lo scorso 13 maggio, un incontro pubblico che ha visto la partecipazione di: Comitati territoriali, associazioni civiche e realtà del volontariato nonché rappresentanti di diverse sigle politiche dei due Comuni direttamente interessati.

Dal confronto è emerso un quadro condiviso di criticità e proposte. Il 20 maggio è stato quindi inviato un documento unitario a Regione Lazio, Astral, Sindaco di Cerveteri e Sindaco di Ladispoli. Il documento è stato sottoscritto da tutti i rappresentanti delle associazioni presenti e dagli esponenti politici, a testimonianza di un fronte civico ampio e coeso.

Le richieste presentate

Il testo inviato agli enti competenti contiene:

l’elenco delle criticità storiche del servizio, segnalate dai cittadini nel corso degli anni;

del servizio, segnalate dai cittadini nel corso degli anni; una serie di richieste prioritarie per garantire un TPL efficiente, continuo e adeguato;

per garantire un TPL efficiente, continuo e adeguato; una proposta tecnica completa, basata su analisi dei flussi, coincidenze ferroviarie e nuova organizzazione della rete.

Sono stati allegati:

gli orari proposti;

la struttura delle linee;

l’integrazione con le destinazioni ferroviarie.

L’obiettivo è razionalizzare il servizio senza penalizzare alcuna zona, migliorando frequenze, connessioni e affidabilità, potenziando i collegamenti intermodali e sostenere la mobilità di un territorio in forte crescita.

Ripristino del collegamento con l’Aeroporto di Fiumicino

Tra le richieste più rilevanti figura il ripristino della linea Cerveteri – Ladispoli – Aeroporto di Fiumicino, già sperimentata in passato e oggi ritenuta strategica per pendolari, lavoratori aeroportuali, studenti e mobilità turistica del litorale nord.

L’appello alle istituzioni

Il Comitato di Zona Valcanneto auspica che Regione Lazio e Astral accolgano le richieste presentate. Il territorio attende risposte chiare e tempestive, affinché il nuovo servizio possa partire con certezza, trasparenza e piena funzionalità.