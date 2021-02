Ghiaccio sulle strade a Cerveteri, Pascucci mette in allerta - Terzo Binario News

“In queste ultime ore, come annunciato, stiamo avendo un drastico calo delle temperature che probabilmente nel corso della notte scenderanno sotto lo zero.

Già dal primo pomeriggio di oggi, il Gruppo comunale di Protezione Civile sta perlustrando il territorio provvedendo allo spargimento di sale nelle zone più sensibili della città per evitare la formazione di ghiaccio.

Si raccomanda a tutti, prudenza e ad evitare uscite se non in caso di stretta necessità. Si ricorda che come da Decreto Legge in materia di prevenzione al COVID-19 è fatto in ogni caso divieto uscire di casa dopo le ore 22.

Alessio Pascucci