Gatto aggredito da un cane a Ladispoli, Fare Ambiente mette il micio in sicurezza • Terzo Binario News

L’episodio è accaduto nella mattinata di lunedì 19 febbraio, il felino ferito portato dal Veterinario

“Stamattina (ieri, lunedì 19 febbraio, ndr) salvataggio di un gatto aggredito da un cane.

La situazione è apparsa subito allarmante.

Un signore è venuto trafelato in sede ad avvisarci dopo aver visto l’aggressione nei confronti di un povero micio che era venuto a rifugiarsi proprio lì vicino.

Questo signore ci ha raccontato che il cane era al guinzaglio e che durante l’aggressione nei confronti del gatto, il proprietario si stava anche sentendo male per la situazione. Avvisiamo gli organi competenti e usciamo.

Per recuperare il mal ridotto micio i nostri volontari hanno dovuto faticare non poco. Perché, mentre una nostra agente doveva scavalcare e buttarsi in mezzo alla vegetazione incolta per recuperare il gatto fatto scappare volutamente da una signora che voleva impedire il suo recupero, le altre nostre guardie cercavano di tenere lontano la signora e un altro con lei che li aggredivano per impedire di salvare questo povero gatto, insomma una scena surreale, drammatica per l’animale e piena di tensione per le nostre Guardie. I nostri non hanno desistito e il rosso micione è stato portato immediatamente in sicurezza dal veterinario.

Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli ancora tutti vivi, un’epopea”

A scriverlo sui canali social, è il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli