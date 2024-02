Coppa Italia, sabato al Galli il Cerveteri Women ospita la Romulea • Terzo Binario News

Fischio d’inizio alle ore 18:30. Il Mister Lenzi: “Gara complicata, ma stiamo lavorando bene”

Torna a giocare tra le mura amiche del Campo Enrico Galli il Cerveteri Women allenato dal Mister Jacopo Lenzi. Sabato 24 febbraio alle ore 18:30, le calciatrici del Cerveteri saranno infatti impegnate nel secondo turno di Coppa Italia Eccellenza contro la Romulea. Una gara impegnativa per il Cerveteri Women, che punta a fare bella figura e a continuare nel percorso di crescita che la sta vedendo fare progressi e miglioramenti gara dopo gara, sia dal punto di vista caratteriale che tattico.

Nell’allenamento di ieri, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Mister Jacopo Lenzi, che sta preparando minuziosamente la gara di sabato: “Partita complicatissima contro una squadra che conosce benissimo il nostro campionato, una squadra giovane che tra l’altro dispone di due squadre, con un bel settore giovanile e quindi ci aspetta una partita difficile, soprattutto in considerazione del risultato ottenuto dalle romane contro il Latina, squadra fortissima contro la quale ha perso solamente 1 a 0. Ci aspetterà una partita nella quale soffriremo i loro esterni d’attacco, che ci farà correre e faticare, ma stiamo lavorando per affrontarla al meglio. Ci aspettano delle partite interessanti e sarà un girone di ritorno tutto da giocare”.

L’appuntamento con la gara è dunque per sabato 24 febbraio e l’ingresso è libero. L’appello alla cittadinanza è quello di andarle a sostenere e di fare il tifo per le ragazze. Vedere una tribuna con tanto pubblico sarà per loro oltre che uno sprone a fare sempre meglio, anche un riconoscimento per l’impegno che ogni sera mettono in allenamento.