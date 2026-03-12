Gas e luce alle stelle con la guerra in Iran: C&C Riparo di Cerveteri può aiutarvi a risparmiare • Terzo Binario News

Il recente conflitto in Iran sta provocando un forte aumento delle utenze in Italia e sulle famiglie del ceto medio. Recenti stime, prevedono rincari che variano tra i 614euro fino a superare gli 800euro annui per nucleo familiare. Solamente per fare un esempio, ad aprile il gas potrebbe fare un balzo verso l’alto del 15%, mentre per l’elettricità è prevista una crescita del 10% nel secondo trimestre.

Risparmiare però è possibile: come, ce lo spiega Lucrezia Di Loro, di C&C Riparo, in via Mario Pelagalli a Cerveteri, specializzato oltre che in consulenze su luce e gas, anche in numerosi altri servizi, tra cui telefonia mobile e fissa, assistenza smartphone e tablet e gestione delle spedizioni pacchi, un servizio sempre molto utile e richiesto per chi acquista online.

Il “vecchio e intramontabile” negozio di vicinato quello di C&C Riparo, più che mai fondamentale in un periodo come questo in cui nonostante si parli sempre più spesso di sostenere l’imprenditoria locale e di prossimità, ma ci si continua a rivolgere sempre alle grandi distribuzioni dei maxi-centri commerciali.

“Una delle preoccupazioni maggiori di queste settimane è legata al rincaro delle utenze di luce e gas – ha dichiarato Lucrezia – portandoci una bolletta vi guideremo nell’offerta che maggiormente si adatta alle vostre esigenze scegliendo tra i nostri diversi partner: la situazione internazionale varia di giorno in giorno e gli aumenti sono dietro l’angolo. Questo è il momento per scegliere il proprio gestore: i benefici saranno immediati e li vedrete subito nelle nuove bollette”.

Non solamente consulenze sulle utenze ma assistenza continua e completa su tutto il mondo della telefonia. “Molto spesso accade che per piccoli guasti o danneggiamenti a telefonini o smartphone le persone scelgano di comprare direttamente un apparecchio nuovo – spiega – si può invece riparare: con i nostri servizi di assistenza, vi restituiremo il vostro telefono o tablet come nuovo, con il guasto riparato, spendendo chiaramente molto meno di ciò che dovreste sborsare per comprarne uno nuovo”.

“A questo, si aggiunge chiaramente anche la parte della vendita di telefoni nuovi e accessori – prosegue Lucrezia di C&C Riparo – tante soluzioni, per tutte le necessità, per tutte le esigenze e possibilità del cliente. Insomma, un negozio di quartiere, un punto di riferimento per ogni problema”.