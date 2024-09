Futsal, la Vecchia rompe il ghiaccio mentre il Santa Severa sprofonda • Terzo Binario News

Finalmente rompe il ghiaccio il Civitavecchia mentre sprofonda il Santa Severa. Questo il verdetto della seconda giornata di C1 del futsal locale.

I nerazzurri hanno espugnato il sintetico del Bracelli vincendo in extremis per 2-1 mentre i santaseverini sono stati travolti all’Uliveto dalla Cccp 1987 per 7-0.

Nel girone B gli uomini di Vincenzo Di Gabriele sono riusciti a vincere nei minuti finali di gara a Boccea dopo essere andati in vantaggio con i padroni di casa però capaci di recuperare.

Prima rete civitavecchiese a firma di Matteo Proietti, trovata all’inizio della sfida mentre a fine primo tempo è arrivato l’1-1. Nella ripresa è Jacopo Santomassimo a sbloccare la sfida riportando i rossoblù avanti nel punteggio. In realtà, ci sono stante altre occasioni per arrotondare il punteggio ma Luca Morie compagni non sono riusciti più a passare ma tanto è bastato per ottenere i tre punti auspicati.

«La partita è stata dura così previsto alla vigilia – l’analisi dell’allenatore – e nel secondo tempo è stata persino peggio. Abbiamo scelto di difenderci a ridosso del portiere e con questa tattica siamo andati avanti sbagliando parecchio sui cambi di fronte. La sofferenza non è mancata fino al fischio finale m mi tengo la prestazione su di un sintetico ostico».

All’Uliveto non c’è stata storia fra il Santa Severa e la Cccp 1987. Tripletta per i romani ad opera di Giuseppe Curcio, doppietta di Alessandro Russo e centri di Davide Andreucci e Giancarlo Lorenzi. Specie nel primo tempo gli uomini di David Delluniversità sono stati pienamente in partita, anche se è dovuto salire sugli scudi il portiere Francesco Lucentini in diverse occasioni. Tant’è vero che gli ospiti hanno segnato solo una rete in tutta la frazione con Jeanpier Gaone e compagni che qualche gol lo hanno fallito. A inizio ripresa le due reti in pochi secondi dei romani hanno di fatto chiuso la sfida, con le altre che sono arrivate tutte in contropiede.

In classifica, dopo due giornate, la Futsal Civitavecchia si inserisce nel gruppone del secondo posto con 4 punti, composto dalla stessa Cccp 1987, Lidense, Vigor Perconti e Parioli e guidato dal Santa Gemma a quota 6. Prossime sfide della terza giornata: il Civitavecchia al Lottatori contro la Vigor Perconti, Santa Severa a Ciampino.