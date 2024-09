Brucia la batteria della bici in carica, un intossicato a Civitavecchia • Terzo Binario News

Questa notte all’una i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati in via Corradetti per incendio appartamento.

Arrivati immediatamente sul posto con l’equipaggio della 17A, autobotte AB17 e autoscala AS17, sono entrati nello stabile per estinguere le fiamme.

A bruciare era la batteria in carica di una bici elettrica.

La rapidità delle operazioni di spegnimento ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all’interno dell’appartamento. All’interno dello stesso era presente un ragazzo intossicato e subito affidato al personale sanitario del 118 giunto posto.

Presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia.

I Vigili del fuoco di Civitavecchia raccomandano di non lasciare incustodite le batterie dei mezzi di trazione in carica, ove possibile caricarli all’aperto.