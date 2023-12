Futsal, Civitavecchia e Santa Severa in casa a caccia di riscatto • Terzo Binario News

Per i neroverdi ultima gara al PalaDeAngelis, che chiude per lavori: riaprirà a fine 2024

Il punto delle compagini locali di futsal vede un Civitavecchia ancora nelle zone di vertice del girone A di C1 mentre il Santa Severa è precipitato all’ultimo posto, nonostante il successo nel derby di qualche settimana fa.

Sabato le due compagini saranno impegnate, l’una all’Ivan Lottatori contro la Verdesativa Casalotti e l’altra al PalaDeAngelis ospita la Vigor Perconti per una sfida-salvezza sanguinosissima.

E sarà anche l’ultima partita nell’impianto di via Colonie per questa stagione: infatti è imminente la chiusura per ristrutturazione, con riapertura prevista per la fine del 2024.

Nel frattempo la truppa di Vincenzo Di Gabriele si sposta sul sintetico dell’Uliveto a Civitavecchia, dove in passato già si giocarono gare ufficiali, tanto che non ci sono stati problemi di omologazione.

Nella decima giornata subito una curiosità: nessuna delle due compagini locali ha trovato la via della rete, finendo entrambe a bocca asciutta. I nerazzurri sono usciti con le ossa rotte dall’impianto di Aranova, con un 2-0 sulle spalle e un leggero scivolamento in classifica.

Non sono mancati motivi di rammarico, come spiegato da mister Umberto Di Maio: «Il paradosso è che se la sfida fosse finita pari nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Non c’è niente da fare ma pesano, e tanto, gli infortuni, visto che durante la partita Giovani si è nuovamente fatto male.

L’equilibrio contro l’Aranova l’ha fatto da padrone, per questo credo che meritassimo più del 2-0 finale». L’allenatore sottolinea come non gli sia piaciuto l’arbitraggio della coppia ciociara composta da Manuel Scarpelli di Cassino e Simone Nirchi di Frosinone, specie nel metro di giudizio: «Sebbene si siano subite diverse infrazioni, a nostro favore ne sono arrivati proprio pochi. È andata meglio quando abbiamo schierato il portiere di movimento ma senza riuscire a pareggiare e poi l’Aranova ha siglato la seconda rete, decisiva. Ora testa all’incontro con il Casalotti».

Peggio ancora i santaseverini, superati 4-0 dalla Lidense. Sul 2-0 per la compagine di Ostia, Di Gabriele ha tentato il tutto per tutto con il portiere di movimento. Sono fioccate le occasioni per segnare ma in contropiede i padroni di casa hanno avuto vita facile nel trovare altre due reti.

«Sottolineo però l’abnegazione dei senatori come Fantozzi e Tirante che, chiamati in causa stanno tirando la carretta». Su questo fronte c’è da recuperare qualche giocatore, vista la lunga fila di assenze che ha caratterizzato le ultime settimane. La speranza per il tecnico è di avere di nuovo disposizione Patrizio Maggi, per quanto in condizioni precarie, così come Cancedda, al ritorno da uno stato influenzale, e Trombetta.

Invece ne avranno per un bel po’ sia Petito che il portiere goleador Lucentini. «La salvezza è obiettivo più che mai raggiungibile, in virtù di distanze risibili e una crescita che il Santa Severa può e deve perseguire» la conclusione dell’allenatore.

Dunque ricapitolando, la classifica vede i civitavecchiesi al quinto posto agganciati proprio dalla Lidense con 17 punti mentre i neroverdi sono ultimi a quota 7. Ma le distanze nelle melme della graduatoria sono veramente irrisorie visto che il Santa Severa è a una lunghezza da Cccp e Santos e a due dalla stessa Perconti, Anguillara e Poggio Fidoni.