Il Città di Cerveteri non può più sbagliare: domenica sfida cruciale contro la Polisportiva Ostiense • Terzo Binario News

Dopo un novembre orribile, la squadra del Presidente Lupi cerca il riscatto

Quella di domenica sarà una gara che non offre possibilità di appello per il Città di Cerveteri.

La squadra allenata da Mister Cicino, sta attraversando un periodo di crisi nera: novembre, complice anche una serie di infortuni nei ruoli chiave e alcuni arbitraggi discutibili, ha portato solamente sconfitte alla squadra del Presidente Lupi.

Il buon inizio di campionato, che aveva proiettato la squadra nelle posizioni nobili del girone A di Promozione, si è andato domenica dopo domenica a sciogliere come neve al sole, lasciando la squadra inchiodata ad appena 12 punti, lontana dalla vetta e anzi, invischiata nelle zone difficili della classifica.

Alcuni addii di calciatori di spessore, in primis Toscano, hanno fatto il resto.

Domenica ci sarà una trasferta impegnativa, a Roma, contro la Polisportiva Ostiense: un campo ostico, dove però sarà vitale portare a casa i 3 punti.

Vincere sarà fondamentale, ora non soltanto per il morale, ma per la classifica, per risollevarsi da una situazione difficile e per iniziare la scalata per portarsi ad una buona posizione di classifica prima della pausa natalizia.

In ogni caso, filtra ottimismo dall’ambiente etrusco, che può comunque contare su una fitta rete di giovani proveniente dal vivaio pronta a guidare la prima squadra nel futuro.

Dopo la gara di domenica contro la Polisportiva Ostiense di domenica 3, il calendario del Cerveteri vedrà l’arrivo al Galli della Sorianese, la trasferta a Ostiantica e poi l’arrivo, nel turno infrasettimanale del 20 dicembre del Canale Monterano.