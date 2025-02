Futsal Civitavecchia di nuovo vittoriosa: 7-4 al Ciampino • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia ha messo via il passo falso esterno contro la Cccp 1987 con il successo dell’Ivan Lottatori per 7-4 ai danni della Polisportiva Ciampino e in un colpo solo torna alla vittoria consolidando la terza posizione nel girone B di C1.

Il Santa Severa stava per fare un regalo ai nerazzurri visto che all’Uliveto è arrivata la ventesima sconfitta in 20 gare ma di misura: il risultato è stato di 4-3 in favore del Cecchina.

Nell’impianto di Borgata Aurelia si è disputata la settima giornata di ritorno con Matteo Proietti che ha dato il via alle danze: il numero 24 si accentra e spara all’incrocio per l’1-0.

Nonostante la pioggia che inzuppa il sintetico, il gioco palla a terra regala il raddoppio per merito di Jacopo Santomassimo dopo uno scambio con Manuel Terzini. Il 2-1 di Jacobelli non scalfisce le sicurezze degli uomini di Vincenzo Di Gabriele e nella ripresa sale in cattedra Matteo Tiberi che dribbla tutti a destra e insacca. Direttamente da calcio di punizione, Santomassimo firma la sua doppietta che vale il 4-1. a questo punto i ciampinesi provano il tutto per tutto schierando il portiere di movimento ma da una palla persa, Terzini va direttamente in porta trovandola sguarnita e siglando il 5-1. I padroni di casa, sebbene non ce ne fosse bisogno dal punto di vista del risultato fanno altrettanto e Tiberi bissa il gol precedente sebbene fosse in campo come portiere. Leonardi addolcisce il risultato con un gol di punta così come il centro di Bocchetti, che approfitta di un errore in disimpegno della difesa di casa. La stessa retroguardia è schierata male e ancora Bocchetti firma il 6-4 fino alla rete finale di Diego López, arrivata grazie alla furbizia e all’intuizione dell’esterno spagnolo. «Nonostante fossimo in pochi abbiamo vinto, per questo mi complimento con la squadra» ha detto l’allenatore nerazzurro.

Come si è accennato all’Uliveto i santaseverini hanno perso 4-3 contro il Cecchina secondo della classe. In rete sono andati due volte Fabiano Leopardi oltre a Carlo Alberto De Paolis per una classifica che vede La Pisana in testa con 49 punti, seguita a 44 dal Cecchina mentre Futsal Civitavecchia e Lidense sono appaiate a quota 38 al terzo posto inseguite dal Santa Gemma a 36. Sabato i civitavecchiesi si recano in visita proprio nella tana del Santa Gemma mentre i neroverdi giocano in casa dello Sporting Club Santos.