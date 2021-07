Fusione (non ancora formale) fra Civitavecchia e Futsal Academy - Terzo Binario News

Si chiama collaborazione, si traduce in esperimento di fusione: il Civitavecchia calcio 1920 versione calcio a 5 e la Futsal Academy di fatto diventano un’entità unica.

Primo passo, in casa nerazzurra, la rinuncia al titolo di C1 e contestualmente dal sodalizio di Borgata Aurelia hanno presentato domanda di ripescaggio: il passaggio non può essere automatico ma ci sono buone probabilità che venga accolto. Ma non è il solo cambiamento in vista.

<Le due società conserveranno le rispettive matricole – sottolinea il presidente del Civitavecchia Patrizio Presutti – ma vestiranno entrambe di nerazzurro e sulle maglie da gioco appariranno entrambi gli stemmi ufficiali. Noi siamo al top nel calcio, Elso De Fazi e Andrea Scorpioni lo sono nel futsal maschile locale: non poteva esserci abbinamento migliore. Come già avvenuto tra Cpc e Civitavecchia 1920 per il calcio a 11, con questa nuova azione, vogliamo cercare di fungere da sprone verso una cooperazione tra società anche per altre discipline sportive locali>.

La sostanza dell’accorso la spiega il presidente (ormai ex) rossoblù Elso De Fazi: <Loro da oggi si occuperanno solo di calcio a 11 mentre noi del futsal e in programma c’è il cambio di denominazione sociale. Per la fusione vera e propria mancavano i tempi ma intenti sono gli stessi e nel tempo la collaborazione si andrà a consolidare, quanto avvenuto è qualcosa di positivo. Noi siamo alle prime armi, ma sui settori giovanili possiamo diventare il serbatoio per il calcio a undici. Le prime squadre rappresentano la vetrina per fissare l’obiettivo dei ragazzi, per indirizzarli. Mi ha fatto piacere accordarmi con Presutti, è presidente in gamba>. Poi qualche retroscena: <L’idea è partita da noi, dopo una chiacchierata con Scorpioni e con Simone Tangini. Poi si è aggiunto Presutti ed è bastato poco per raggiungere l’intesa. Rimane la volontà di perseguire la politica dei piccoli passi. Il nome nuovo ancora non è deciso, ma c’è tempo. Come Futsal rinunciammo ai colori nerazzurri per rispetto ma adesso torniamo a vestirli con orgoglio> conclude Elso De Fazi. Il quartier generale del calcio a 5 sarà il Lottatori di Borgata Aurelia e l’allenatore della prima squadra molto probabilmente Umberto Di Maio. Simone Tangini dovrebbe passare alla costituenda Under 21.