Furto al supermercato di Acilia: assalto alle casse continue con la fiamma ossidrica, colpo da 50mila euro. Poi divampa incendio - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Furto al supermercato Eurospin di Acilia, in via di Prato Cornelio. Ignoti sono entrati in azione nella notte di venerdì 4 dicembre: dopo aver infranto la vetrata, hanno raggiunto l’area di pertinenza. Poi, con la fiamma ossidrica, hanno assalto le casse continue (colpo da 50mila euro).

Il tutto però ha provocato un incendio che ha danneggiato suppellettili e controsoffitto. Sul posto la vigilanza e gli agenti del distretto X Lido, che indagano sull’episodio. Nessuna persona né le abitazioni adiacenti sono rimaste coinvolte nel rogo, che è stato spento dai Vigili del fuoco, presenti con la squadra 13/A, l’autobotte(Ab/13), l’autoscala(AS/13), il carro sollevamenti, il carro autoprotettori (Ta/6) .