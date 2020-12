Da oggi lavori di manutenzione all'ufficio postale di Villanova di Guidonia - Terzo Binario News

Poste Italiane comunica che a partire da oggi venerdì 4 dicembre partiranno i lavori di manutenzione straordinaria dell’ufficio postale di Villanova di Guidonia, in Via Domenico Guerrazzi, reso indisponibile a seguito dell’evento criminoso.

Durante il periodo dei lavori, presso la sede provvisoria di Guidonia, in Via Gabelli, 16, saranno

disponibili, per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, due sportelli dedicati e due sale consulenza con orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione della clientela anche l’adiacente sede di Guidonia Centro, al civico 22 con orario

prolungato di apertura dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e le

sedi di Villalba di Guidonia, in Piazza Carrara 10 e Villa Adriana, in Via Tiburtina che osservano

orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.