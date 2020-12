Cisterna contenente soda caustica esce fuori strada: intervento dei pompieri a Tolfa - Terzo Binario News

Diversi gli interventi nella notte tra il 3 e 4 dicembre per i vigili del fuoco. I pompieri – alle 18,52 di giovedì 3 dicembre – sono intervenuti nel Comune di Tolfa, sulla strada provinciale Sp3 Santa Severa/Tolfa – per la rimozione di una cisterna contenente litri 25000 di soda caustica uscita fuori strada per cause imprecisate.

Sul posto presente la squadra di Cerveteri, il Crrc, l’autogru di Civitavecchia ed il Dragon (mezzo aeroportuale di FCO) .L’intervento è terminato alle 23,20.