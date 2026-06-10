Furti negli stabilimenti di Ostia, arresti e denunce dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio sul litorale romano, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno intensificato il focus sugli stabilimenti balneari al fine di prevenire e contrastare episodi di vandalismo, danneggiamenti e furti.

Negli ultimi giorni, le attività dei Carabinieri, eseguite seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato ad un arresto e a due denunce a piede libero.

Nel pomeriggio, transitando in Lungomare degli Abruzzi, i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno sorpreso una 37enne bulgara, già nota alle forze dell’ordine, ad asportare numerosi generi alimentari, perlopiù bevande, dall’interno di uno stabilimento balneare.

I Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco, invece, hanno denunciato un cittadino di 45 anni, originario della Colombia, gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato.

La scorsa sera, verso le ore 20.00, i Carabinieri della Stazione di Ostia sono intervenuti in via Adolfo Gregoretti dove hanno identificato e denunciato per ricettazione un cittadino algerino di 18 anni, senza fissa dimora, poiché è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari. Uno di questi dotato di geolocalizzazione, era stato sottratto poco prima in prossimità del tratto di spiaggia all’altezza del “Curvone”, al proprietario che aveva contattato il 112 dando indicazioni della posizione. Lo straniero alla vista dei militari ha infatti tentato di darsi alla fuga ma è stato subito raggiunto e fermato.

Intorno alle ore 22:30, invece, i Carabinieri sono intervenuti presso un ex stabilimento balneare situato sul Lungomare Lutazio Catulo, attualmente in stato di abbandono, dove hanno sorpreso l’indagato mentre era intento ad asportare cavi e materiale in rame dai pannelli fotovoltaici presenti all’interno della struttura.

I Carabinieri hanno informato l’Autorità Giudiziaria e recuperato tutto il materiale.