Furti al Da Vinci, arrestato un cileno 35enne a Fiumicino • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno effettuato un importante servizio straordinario di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati in genere e per aumentare la percezione di sicurezza, in particolare nelle aree dei centri commerciali “Leonardo” e “Da Vinci”, di maggiore affluenza di persone, e anche nell’area del piazzale della metro “Lido Centro”, mirata anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei fenomeni di degrado e di illegalità diffusa, nonché all’identificazione di soggetti di interesse operativo.

I Carabinieri, supportati dalle Squadre d’Intervento Operativo dell’8 Reggimento Lazio, hanno arrestato un 35enne cileno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto all’interno di un esercizio commerciale perché notato dai dipendenti, che hanno immediatamente allertato il 112, ad occultare merce per poi cercare di passare le casse senza pagare.

In manette sono finite altre due persone in ottemperanza ad un ordine di aggravamento della pregressa misura cautelare, per accertate violazioni.

I Carabinieri di Roma Ostia hanno poi denunciato 4 persone: una trovata in possesso di 27 g di marijuana e un coltello, una per guida in stato di ebbrezza ed altre due per furto all’interno di un esercizio commerciale.

Altre 9 persone sono state segnalate perché trovate in possesso di modica quantità di hashish e cocaina, per uso personale.

Nel corso del servizio sono state identificate 114 persone e controllati 59 autoveicoli.