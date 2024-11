Corsa folle di due adolescenti al Sallustiano che si schiantano in via Flavia: anche una pistola in auto • Terzo Binario News

Fuga notturna a tutta velocità per le vie di Roma per due adolescenti di 15 e 16 anni che sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di riciclaggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

Nel dettaglio, in via Liegi, i Carabinieri hanno individuato una Panda con le targhe modificate con del nastro isolante per camuffare alcune lettere. Insospettiti anche dalla presenza di quattro giovanissimi a bordo, i militari hanno intimato l’alt; tuttavia, il conducente ha perseguito la marcia a forte velocità tentando la fuga.

La corsa si è conclusa in via Flavia, dove il veicolo, dopo aver perso il controllo, si è schiantato contro un’auto in sosta. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il conducente e uno dei passeggeri, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi a piedi.

Durante le perquisizioni sono stati trovati e sequestrati 4 caschi, una catena, un passamontagna, una pistola da soft-air priva di tappo rosso, due coltelli, cacciaviti, forbici e alcune parti di carrozzerie di auto.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dei giovani, come disposto dalla Procura per i Minorenni di Roma, entrambi sono stati arrestati e accompagnati presso il centro di prima accoglienza di Napoli. Il minore conducente dell’auto è stato anche sanzionato per guida senza patente ai sensi del Codice della Strada.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.