Auto ribaltata sulla A12 al km 62, donna soccorsa dai pompieri • Terzo Binario News

Intorno alle 9.15 di stamani i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati al km 62 dell’autostrada A12 per incidente stradale. Una donna alla guida della sua utilitaria che viaggiava in direzione Nord, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.

Giunti sul posto i Vvf hanno trovato la donna fuori dal veicolo e si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e dell’area circostante.

La donna è stata immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 presente sul posto. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.