Alessandro Cicchirillo di Cerveteri al Festival di Sanremo con la Banda dell'Arma dei Carabinieri • Terzo Binario News

Il Luogotenente Carica Speciale in trasferta nella città dei fiori con il glorioso corpo dell’Arma

Come tradizione, anche quest’anno la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri è tra le protagoniste al Festival di Sanremo. Che sia direttamente sul Palco del Teatro Ariston o nelle molteplici attività correlate al 74esimo Festival della canzone italiana, non mancherà di certo la musica, l’eleganza e la bellezza della banda musicale del glorioso corpo dell’Arma.

E dove ci sono i Carabinieri, non può mancare il Luogotenente Carica Speciale Alessandro Cicchirillo, residente a Cerveteri, persona di grande sensibilità umana e artistica.

Cicchirillo, 1° euphonium dell’Arma dei Carabinieri, non è la prima volta che prende parte ad eventi di questo calibro. In varie occasioni è stato infatti al Festival di Sanremo, così come all’Eurovision e a tante altre manifestazioni di rango nazionale e internazionale.