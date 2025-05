Educazione al rispetto ambientale, a Borgo San Martino un roseto e giardini botanici • Terzo Binario News

“A Borgo San Martino sta nascendo qualcosa di straordinario

Un gruppo di giovani ragazzi capitanati da Daniele, Alessandro e Luigi, tutti romani hanno scelto Cerveteri per realizzare un sogno: il loro percorso è iniziato con l’acquisto di un casale immerso in cinque ettari di terreno, che oggi rappresenta il cuore pulsante di un progetto di recupero e valorizzazione botanica. Per fare tutto questo hanno creato un APS il cui nome dice già tutto: E. R. A che sta per educazione al rispetto ambientale

Hanno scelto Borgo San Martino, qui si dedicano alla ricerca, coltivazione e tutela di specie a rischio erosione genetica: alberi da frutto antichi, vitigni autoctoni, varietà tradizionali di cereali, ortaggi dimenticati e piante floreali storiche. Hanno creato un roseto e giardini botanici dove ogni specie racconta una storia e custodisce una memoria agricola da tramandare.

Parallelamente, promuovono attività culturali e sociali, apparentemente distanti dal mondo agricolo ma perfettamente coerenti con la loro visione di comunità. Organizzano eventi pubblici, come concerti in piazza con giovani band emergenti, progetti educativi per bambini e ragazzi — tra cui esperienze scoutistiche — e iniziative di respiro europeo, come la creazione di un ostello per accogliere giovani da tutta Europa per esperienze di viaggio e studio immersi nella natura e nella cultura italiana.

Il loro sogno è far crescere, attorno a questo luogo, una comunità viva, attiva, giovane e profondamente connessa con le proprie radici

Questa è la dimostrazione che Cerveteri è terra fertile non solo per coltivare, ma per costruire futuro. E che ci sono giovani che scelgono di investire qui, con coraggio e visione.

Benvenuti a Cerveteri”

A scriverlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri sul proprio profilo social