Frontale in viale della Vittoria stanotte a Civitavecchia: 5 feriti, due gravi • Terzo Binario News

E’ di cinque feriti il bilancio del violento frontale avvenuto stanotte attorno alle 2 in viale della Vittoria a Civitavecchia, poco prima del commissariato. Due sono gravi.

Gli uomini della Bonifazi sono intervenuti a supporto del personale sanitario del 118 presente sul posto per lo scontro tra una smart e un altra auto, le cui cause sono ancora da accertare. Tra gli occupanti, due sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco in seguito hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada. Presenti sul posto anche i Carabinieri, Polizia e la Guardia di Finanza.