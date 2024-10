Sfrecciano in via Ancona senza patente su un'auto rubata: nei guai tre giovani di Ladispoli • Terzo Binario News

La notte del 27 ottobre gli uomini del Commissariato di Ladispoli durante il consueto servizio si prevenzione e controllo del territorio, notavano una vettura Volkswagen Polo viaggiare ad alta velocità su via Ancona.

Il conducente accortosi degli operanti voltava repentinamente in una traversa e si posizionava tra le auto con i fari spenti, pensando di eludere il controllo.

Invece l’autoradio individuava prontamente l’auto e nel procedere all’identificazione dei tre occupanti, risultati due giovani di 23 anni ed uno di 18, tutti di Ladispoli, accertavano che il conducente non era in possesso della patente di guida.

In merito al possesso dell’autovettura, le informazioni fornite dai giovani apparivano da subito imprecise e meritevoli di approfondimento.

I tre infatti asserivano che la vettura era stata prestata dal padre di un loro amico, mentre l’intestatario risultava una donna. Nonostante l’auto non fosse segnalata come oggetto di furto e non presentava manomissioni, gli agenti procedevano ad una verifica presso l’abitazione dell’intestataria, abitante in via Fiume, accertando che la donna era ignara che la sua vettura le era stata rubata, avendola parcheggiata regolarmente la sera prima.

I tre venivamo denunciati per il reato di ricettazione in concorso tra loro e il conducente sanzionato anche per la guida senza patente.