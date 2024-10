Vasca da bagno abbandonata all'Olmetto di Ladispoli • Terzo Binario News

“Ancora rifiuti abbandonati all’Olmetto. Mentre i residenti ancora aspettano le tanto decantate (e pagate) fototrappole, all’Olmetto continuano gli abbandoni di rifiuti.

Nei giorni scorsi è stata “ritrovata”, in via dei Ciliegi 1, una vasca da bagno, probabilmente resto di una ristrutturazione, che addirittura è firmata nel retro e non ci sembra da uno stilista.

Non è nostro compito trovare i colpevoli ma un suggerimento alle autorità competenti ci sentiamo di darlo. Perché non controllare se ci sia una una ristrutturazione del bagno con quel cognome?

Forse non sono loro ed è solo un abbandono della ditta che sta ristrutturando, ma se non si comincia a fare qualcosa di concreto passa sempre il concetto di impunità!

Anche il solo fatto di dimostrare che c’è interessamento può funzionare da deterrente”.

Lettera firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it