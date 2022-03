Frase shock di Mecucci di Avis Cerveteri contro Pascucci: “Ha stuprato la città” - Terzo Binario News

Forte lo sdegno sui social network contro una frase violenta e totalmente fuori luogo

“Giudicate come a (ha, ndr) stuprato Cerveteri. Se ve va bene votatelo”. È questa la nuova frase shock che Luigi Mecucci, Presidente di Avis Cerveteri ha riservato nei confronti del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, attualmente candidato a Sindaco di Ladispoli, nei commenti di un post social sulla bacheca di Pascucci in cui condivideva le foto dell’evento di apertura di campagna elettorale avvenuto venerdì.

Frase shock di Mecucci di Avis Cerveteri contro Pascucci: “Ha stuprato la città”

Un commento forte, che ha suscitato sdegno e risposte inferocite da parte degli utenti social, che hanno espresso tutta la propria indignazione verso un utilizzo così becero della parola “stupro”.

Il primo a commentare è un esponente della Giunta Pascucci, Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole, che lo riprende: “Secondo me non sai quello che scrivi, usare il verso stuprare mi sembra veramente eccessivo e fuori luogo”.

Più inferocita un’altra utente, che senza mezzi termini accusa: “ma si vergogni ad utilizzare un termine del genere… Lei non si può proprio permettere di utilizzare la parola stuprato. Ci sono stupri ogni giorno, e non sono quelli della politica, ma quelli che ricevono ogni giorno milioni di donne in ogni angolo del mondo. È vergognoso che una persona che utilizzi questi termini sia a capo di una realtà come Avis. Con i suoi termini violenti e volgari non è la prima volta che si rende protagonista di episodi indegni”.

Chiaro il riferimento, poi rimarcato, ad un’altra frase che in passato Mecucci aveva riservato a Pascucci. Era infatti il giugno del 2019 quando Mecucci, sotto un post di ricordo del Sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini, morto da vero e proprio eroe durante un’esplosione all’interno del palazzo del Municipio, commentò rivolgendosi chiaramente a Pascucci con un “Noi sta fortuna no è…”.