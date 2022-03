Elezioni Ladispoli, Trani su Pascucci “Alto profilo, unilaterale la scelta del Pd” - Terzo Binario News

Il consigliere di Ladispoli Città sostiene l’ex sindaco cerite e manda una frecciata alla maggioranza: “Sembrano i casting del ‘Grando Fratello’”

“Un progetto serio e condiviso di cui parlare a tutti. In questi lunghi mesi mi sono sempre mosso per chiudere un accordo con un candidato unitario del centrosinistra, anche mettendomi a disposizione. Il PD ha fatto una scelta autonoma, propria, unilaterale, e faccio un in bocca al lupo a Silvia Marongiu. Noi come coalizione e lista civica abbiamo intercettato la disponibilità di Alessio Pascucci che ha esperienza e capacità e che sposa la nostra visione politica che prevede squadra, un progetto comune e non individualismi e improvvisazioni”. Così Eugenio Trani, attuale Consigliere comunale di Ladispoli di opposizione nonché uno dei punti solidi della coalizione che alle prossime elezioni amministrative sosterrà la candidatura a Sindaco di Ladispoli di Eugenio Trani.

Politica, Eugenio Trani con Alessio Pascucci

“Alessio Pascucci ha una grandissima esperienza in città Metropolitana e a Cerveteri – dichiara Trani –credevo che su una figura simile, di tale caratura, si potesse trovare comunque una convergenza ma purtroppo così non è stato. Devo però ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine, a partire dalla Consigliera comunale Concetta Palermo, che ha avuto pazienza e ha sposato un progetto per lei nuovo e mi ha dato fiducia. Purtroppo ho perso alcune figure all’interno del mio gruppo, con rammarico e dispiacere, ma con le quali sono convinto possa essere soltanto un arrivederci per costruire un qualcosa di diverso per la città. Mi ritrovo oggi ad un ruolo diverso, cosa che in passato non avevo fatto, sto ricostruendo la lista civica, fatta di giovani, con professionalità di Ladispoli che raccolgono tutto il territorio e questo mi dà stimolo, entusiasmo e la considero una grande sfida. Altrove, nelle altre coalizioni, trovo un casting continuo, e faccio fatica a distinguere si tratta di un ‘Grande Fratello’ o di un ‘Grando Fratello’”.

Sulla papabile candidatura a Sindaco dello stesso Eugenio Trani, ventilata spesso prima dell’ufficializzazione del nome di Pascucci, dichiara: “Ho da sempre puntato sull’unità del Centrosinistra e non nascondo che credevo che sulla mia figura e sul percorso di vera opposizione fatta in questi cinque anni potesse essere sufficiente anche per vedere una convergenza. I tavoli politici di questi mesi sono stati un’esperienza importante e ho subito intravisto che sulla mia figura non potesse esserci una condivisione unitaria sulla mia figura, che ho tolto subito dopo le comunali di Roma. Sul piatto c’era soltanto Alessio Pascucci, perché il PD si era ritirato per fare un percorso di scelta e a quel punto, parlando e incontrando spesso Alessio abbiamo scelto di virare su di lui in modo compatto”.

Appoggio convinto dunque di Trani su Pascucci, che non vede alcun impedimento sul fatto che Pascucci non sia di Ladispoli ma bensì di Cerveteri (anche se è noto come Pascucci abbia frequentato le scuole a Ladispoli e abbia iniziato proprio da lì a far politica, ndr). Sul tema infatti, Trani rimarca: “Non c’è alcun problema, il candidato Sindaco poteva venire da ogni parte. Il territorio, le persone, i cittadini, la programmazione della città, il candidato Sindaco non è tutto. La squadra, ciò che lo circonda, valorizzare ciò che si ha, il programma, quelli sono fondamentali per il candidato Sindaco. Io non ci vedo nulla di particolare, se un Amministratore è bravo, è esperto e professionale come è Alessio Pascucci, non può che essere la persona giusta. Anche io personalmente ho una lunga esperienza, ma stiamo parlando di un Alessio Pascucci eletto due volte in Città Metropolitana, eletto grazie a centinaia di amministratori locali del territorio e che ha 19anni di esperienza in Consiglio comunale a Cerveteri”.

E sul programma e gli obiettivi di coalizione dichiara: “Il progetto è quello di mutare l’immagine di Ladispoli, una città dormitorio, una città moderna e produttiva, con una valorizzazione del territorio e della costa, attraendo nuovi investimenti per ciò che offre il territorio. Basta edilizia residenziale, ma è ora di puntare sul turismo e sulla ricezione”.