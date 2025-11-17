Fracassa: "Peccato per Campagnano ma il Santa Marinella deve rimettersi subito in carreggiata" • Terzo Binario News

Sconfitta difficile da digerire quella patita dal Santa Marinella a Campagnano contro il Real.

Un 3-2 (con doppietta di Alessandro Caforio) che lascia parecchio amaro in bocca per il modo in ci è maturato, viste le tante occasioni per consolidare il vantaggio mancate sia nel primo che nel secondo tempo.

Così ha avuto la meglio l’undici campagnanese, che ha lasciato i santamarinellesi a quota 12 punti in classifica nel girone a di Promozione, raggiunti dal Tolfa che ha espugnato Ladispoli.

«Siamo usciti sconfitti dal Ferrucci nonostante un buon avvio di primo tempo – dice mister Daniele Fracassa – legittimato dal vantaggio e da una supremazia territoriale certificata per una buona mezz’ora. Abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare con Brutti a tu per tu con il portiere, con una traversa colpita da Galluzzo e con Cerroni che poteva centrare il colpo del 2-0. Tuttavia il pareggio dei padroni di casa è arrivato in seguito alla loro prima ripartenza. La seconda frazione di gioco non l’abbiamo gestita bene come la prima, sicuramente per via di un calo nella gestione. Siamo passati in svantaggio ma poi abbiamo recuperato con Caforio su calcio di punizione. Nel finale una disattenzione goffa della linea difensiva ha permesso loro di portare a casa i tre punti. Battuta d’arresto che non ci voleva, ci dispiace molto per tutto l’ambiente perché interrompe una serie positiva di cinque turni. Questa sconfitta ci deve spronare a lavorare meglio per la partita di domenica contro il Tarquinia (che domenica non ha giocato a gara interna contro l’Atletico Monterano, a causa dell’infortunio occorso all’arbitro durante il riscaldamento, ndc), che sarà fondamentale per rimetterci in marcia al fine di tornare a ridosso delle prime», la conclusione di Fracassa.

Le parole del ds rossoblù Stefano Di Fiordo: «Partita rocambolesca, nella quale siamo passati in vantaggio, abbiamo preso una traversa e fallito un’occasione a tu per tu con il portiere. Purtroppo loro ci hanno pareggiato con un tiro da fuori area. Nella ripresa per un errore di posizionamento su un loro cambio gioco è arrivato il vantaggio del Campagnano. C’è stata la nostra reazione, prima abbiamo sbagliato un gol sulla linea di porta e poi è arrivato il pareggio; sul finale, il loro gol vittoria con una bellissima rovesciata. Dispiace perché era importante fare punti, le occasioni ci sono state ma dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Ora testa alla prossima in casa con il Tarquinia, partita ostica, ma noi dobbiamo rimetterci subito in carreggiata».