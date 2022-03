Forza Italia Ladispoli: "Le Donne al centro del nostro progetto" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del circolo locale

Vogliamo celebrare la Giornata Internazionale della Donna rimarcando l’importanza delle pari opportunità all’interno della società civile.

Il gruppo consigliare Forza Italia, con l’Assessore Raimo, il consigliere Fioravanti e la delegata De Caro porta avanti ogni giorno battaglie per l’inclusione sociale e il sostegno nelle situazioni di difficoltà. Proprio dall’Ass. Raimo arriva una notizia che passa per l’Ufficio Europa, da lei coordinato: sono stati messi a disposizione dalla Regione ben 3 milioni di euro, per contributi a fondo perduto fino a un massimo di 30mila euro per progetti di imprenditoria femminile che riguardino processi e sistemi di automazione industriale, tecnologie per elaborare, memorizzare e archiviare dati, processi e sistemi produttivi flessibili e di fabbricazione digitale.

Le imprese possono presentare domanda tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio innova dalle 12 del 17 marzo fino alle 18 del 16 giugno.

Solo uniti possiamo farcela. Noi, come Forza Italia Ladispoli, nel nostro piccolo cerchiamo di infondere speranza e forza, celebrando, ogni giorno, col nostro lavoro, le donne e gli uomini di questa città.

VERONICA RAIMO

CATERINA DE CARO

MARCO ANTONIO FIORAVANTI